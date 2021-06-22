22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
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Весілля української чемпіонки в США: шикарне плаття з вишивкою і церемонія у води

Олена Павлова Олена Павлова
22 червня, 17:02
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Олімпійська чемпіонка з фехтування Галина Пундик показала фото одного з найбільш пам'ятних днів у своєму житті, а до вівтаря спортсменку вів батько
Галина Пундик з батьком на своєму весіллі
Галина Пундик з батьком на своєму весіллі / Фото: Instagram

Не так давно ми повідомляли, що відома українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 Галина Пундик вагітна і ось-ось стане мамою. А тепер шаблістка показала фото зі свого весілля. Нагадаємо, що 33-річна спортсменка вже кілька років живе в США, де і знайшла своє особисте щастя.

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Весілля відбулося ще у 2020 році, але знімками з торжества Галина не балувала. А тепер стало зрозуміло, що до вівтаря десь в теплих краях 33-річну спортсменку вів папа. А сама церемонія, судячи з усього, пройшла біля води.

Нагадаємо, що у 2016 році українська красуня-шаблістка заручилася з 32-річним американським тенісистом Вільямом Бо-Вейгаардом, який був неодноразовим переможцем студентської ліги США і капітаном університетської команди.

Свого часу Вільям приїжджав до України і їздив з коханою на міжнародні турніри, а потім зробив їй пропозицію під час відпустки на Карибах. Незабаром Пундик завершила кар'єру і перебралася до нареченого в США, де працює помічником тренера з фехтування в університеті і готує дітей.

Раніше Харлан забавно відзначила Великдень в Італії зі своїм бойфрендом.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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Вівторок, 22 червня
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Середа, 23 червня
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