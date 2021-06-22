Весілля української чемпіонки в США: шикарне плаття з вишивкою і церемонія у води

Олімпійська чемпіонка з фехтування Галина Пундик показала фото одного з найбільш пам'ятних днів у своєму житті, а до вівтаря спортсменку вів батько

Галина Пундик з батьком на своєму весіллі / Фото: Instagram

Не так давно ми повідомляли, що відома українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 Галина Пундик вагітна і ось-ось стане мамою. А тепер шаблістка показала фото зі свого весілля. Нагадаємо, що 33-річна спортсменка вже кілька років живе в США, де і знайшла своє особисте щастя.

Читайте також: Довелося всіх заколоти! Українка забрала олімпійську ліцензію

Весілля відбулося ще у 2020 році, але знімками з торжества Галина не балувала. А тепер стало зрозуміло, що до вівтаря десь в теплих краях 33-річну спортсменку вів папа. А сама церемонія, судячи з усього, пройшла біля води.

Нагадаємо, що у 2016 році українська красуня-шаблістка заручилася з 32-річним американським тенісистом Вільямом Бо-Вейгаардом, який був неодноразовим переможцем студентської ліги США і капітаном університетської команди.

Свого часу Вільям приїжджав до України і їздив з коханою на міжнародні турніри, а потім зробив їй пропозицію під час відпустки на Карибах. Незабаром Пундик завершила кар'єру і перебралася до нареченого в США, де працює помічником тренера з фехтування в університеті і готує дітей.

Раніше Харлан забавно відзначила Великдень в Італії зі своїм бойфрендом.