Украинская красавица с золотым прошлым родит ребенка теннисисту из США

Олимпийская чемпионка Пекина-2008 по фехтованию на саблях Галина Пундик в День матери рассказала о своей беременности и уже получила массу поздравлений

Галина Пундик с мужем / Фото: Instagram

Известная украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Пекина-2008 Галина Пундик вот-вот станет мамой. 33-летняя спортсменка уже несколько лет живет в США, где и нашла свое личное счастье. Ранее Харлан забавно отметила Пасху в Италии со своим бойфрендом.

"Также уже праздную", – написала в своем Instagram Пундик в День матери и выложила фото в облегающем желтом платье, которое только подчеркивает уже внушительный живот

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Подругу уже поздравили еще две участницы той золотой четверки Пекина – Ольга Харлан и Елена Хомровая. А также олимпийская чемпионка по многоборью-2008 Наталья Добрынская.

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Напомним, что в 2016 году украинская красавица-саблистка обручилась с 32-летним американским теннисистом Уильямом Бо-Вейгаардом, который был неоднократным победителем американской студенческой лиги и капитаном одной из университетских команд США. Уильям приезжал в Украину и ездил с любимой на международные турниры, а затем сделал ей предложение во время отпуска на Карибах.

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Вскоре Пундик завершила карьеру и перебралась к жениху в США, где работает помощником тренера по фехтованию в университете и готовит детей.

А в начале 2020 года Галина объявила, что вышла замуж за Уильяма и в подтверждение выложила фото.

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Ранее теннисистка впервые стала мамой после коронавируса и родила от лечившего ее врача.

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