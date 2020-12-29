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Сексуальные фото украинской прыгуньи проходят "таможенный контроль мужа"

29 декабря, 12:47

Елена Павлова Елена Павлова

У Марины Бех-Романчук часто спрашивают, откуда такое роскошное тело

Известная украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук рассказала про откровенные фотографии на своей страничке в Instagram. Вице-чемпионка мира отметила, что многие снимки сделал ее муж, рекордсмен Европы в плавании Михаил Романчук. Ранее мы писали, как суперпара украинского спорта отмечает праздники.

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Марина Бех и Михаил Романчук

Марина Бех и Михаил Романчук / Фото: Instagram

"Я не скажу, что моя цель – собрать большое количество подписчиков. Я – молодая девушка. Я на пике карьеры, это золотая средина для прыгуньи в длину – 25 лет. Я думаю, что пока ты можешь, нужно выражать себя. Когда пройдет 15-20-30 лет, я не смогу настолько идеально выглядеть", – цитирует Марину ukrsportmedia.

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Марина Бех-Романчук
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Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Своими фото в социальной сети прыгунье хочется показывать, что атлетка может выглядеть привлекательно, что это не только жестокий спорт, а в первую очередь здоровье и внешность: "Я нередко получаю сообщения с вопросами, откуда такое роскошное тело, как удается держать такую форму. Это очень приятно, что я кого-то мотивирую становиться лучше".

Марина Бех-Романчук
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Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

"Еще более приятно, что к этому спокойно относится мой муж, у него многие спрашивают, нормально ли он это воспринимает. Я скажу, что никогда не скидываю фото в Instagram, пока она не пройдет таможенный контроль мужа. Большинство фотографий Миша и делает", – сказала украинская красавица.

Мы также рассказывали, как секс-символ украинского спорта магически нарядила елку.

Михаил Романчук и Марина Бех – поцелуй Видео: Instagram

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