Українська
$ 28,46
34,62
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Романтика под елкой: суперпара украинского спорта отмечает праздники

27 декабря, 13:28

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Легкоатлетка Марина Бех и пловец Михаил Романчук просто сияют от счастья

На новогодние праздники украинские спортсмены, как и обычные люди, стараются отдохнуть и поднять настроение себе и окружающим. Не устает делиться позитивными эмоциями призерка чемпионата мира по легкой атлетике Марина Бех-Романчук. На днях секс-символ украинского спорта магически нарядила елку.

Реклама

Теперь прыгунья в длину вместе со своим также знаменитым мужем, пловцом Михаилом Романчуком, похвасталась прогулками и поцелуями дома – в Хмельницком. Сначала девушка показала последнюю тренировку недели, после чего наконец-то смогла уделить время супругу.

Марина на своей страничке в Instagram похвасталась несколькими новыми фото и видео. Спортсмены уже более двух лет женаты, но их эмоции не угасли. Сначала молодые провели время в ресторане, где запечатлели свой поцелуй у небольшой елки.

Михаил Романчук и Марина Бех – поцелуй Видео: Instagram

А затем уже прогулялись на свежем воздухе и получили заряд позитива возле большой местной елки.

В тренде
"Говорят, жить мне осталось месяц". Друг Шевы раскрыл заболевание, которое прятал за повязкой на глазу
Марина Бех и Михаил Романчук у елки
Реклама

Марина и Михаил в следующем году собираются представлять Украину на Олимпийских играх в Токио.

Помогите выбрать, кто лучшая спортсменка Украины 2020 года?

Смотрите, как Марина кокетливо желала доброго утра:

Марина Бех показывает язык Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

легкая атлетика Рождество Новый год плавание Михаил Романчук Марина Бех
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сексуальная легкоатлетка-чемпионка – лучшая спортсменка Украины 2020 года
Сексуальная легкоатлетка-чемпионка – лучшая спортсменка Украины 2020 годаДругие
Полностью голая с хомутом на шее: словацкая спортсменка эротически прощается с 2020-м
Полностью голая с хомутом на шее: словацкая спортсменка эротически прощается с 2020-мДругие
Страдала булимией и резалась ножом: секс-символ, который потеряла гимнастика
Страдала булимией и резалась ножом: секс-символ, который потеряла гимнастикаДругие
Умер легендарный украинский олимпийский чемпион
Умер легендарный украинский олимпийский чемпионДругие
Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? Опрос
Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? ОпросДругие
На Рождество – в купальнике: Белодед похвасталась фото из Доминиканы
На Рождество – в купальнике: Белодед похвасталась фото из ДоминиканыДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять