Романтика под елкой: суперпара украинского спорта отмечает праздники

Легкоатлетка Марина Бех и пловец Михаил Романчук просто сияют от счастья

На новогодние праздники украинские спортсмены, как и обычные люди, стараются отдохнуть и поднять настроение себе и окружающим. Не устает делиться позитивными эмоциями призерка чемпионата мира по легкой атлетике Марина Бех-Романчук. На днях секс-символ украинского спорта магически нарядила елку.

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Теперь прыгунья в длину вместе со своим также знаменитым мужем, пловцом Михаилом Романчуком, похвасталась прогулками и поцелуями дома – в Хмельницком. Сначала девушка показала последнюю тренировку недели, после чего наконец-то смогла уделить время супругу.

Марина на своей страничке в Instagram похвасталась несколькими новыми фото и видео. Спортсмены уже более двух лет женаты, но их эмоции не угасли. Сначала молодые провели время в ресторане, где запечатлели свой поцелуй у небольшой елки.

Михаил Романчук и Марина Бех – поцелуй Видео: Instagram

А затем уже прогулялись на свежем воздухе и получили заряд позитива возле большой местной елки.

Марина Бех и Михаил Романчук у елки

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Марина и Михаил в следующем году собираются представлять Украину на Олимпийских играх в Токио.

Помогите выбрать, кто лучшая спортсменка Украины 2020 года?

Смотрите, как Марина кокетливо желала доброго утра:

Марина Бех показывает язык Видео: Instagram

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