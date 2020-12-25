Секс-символ украинского спорта магически нарядила елку

Легкоатлетка Марина Бех насыщенно провела день перед Рождеством

Украинские спортсмены также приобщились к празднованию католического Рождества. Одна из лучших легкоатлетов планеты Марина Бех-Романчук оригинально встретила праздник на родине – в Хмельницком, о чем рассказала на своей страничке в Instagram.

Реклама

Читайте также: Украинский вратарь "Реала" встретил Рождество в необычном наряде.

Вчера призерка чемпионата мира по прыжкам в длину успела потренироваться и после занятия пошутить: "Я почти жива".

А затем Марина показала, как магическим движением нарядила дома пышную елку. К слову, искусственную. И пожелала всем счастливого Рождества.

В тренде Тело Марадоны задумали выкопать и поместить в мавзолей спустя три недели после смерти

Елка Марины Бех-Романчук

Реклама

Не упустила одна из самых привлекательных спортсменок Украины и возможность похвастаться праздничным столом. Судя по всему, девушка готовила блюда сама.

Ранее украинская легкоатлетка-красавица поздравила мужа с рекордом интимным фото. Пловец Михаил Романчук обновляет национальные достижения.

Смотрите, как в 2020 году Марина отметила 25-летие в бассейне:

Марине Бех – 25, видео из бассейна Видео: Instagram

Помогите выбрать: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года?

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама