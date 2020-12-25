Секс-символ украинского спорта магически нарядила елку

Украинские спортсмены также приобщились к празднованию католического Рождества. Одна из лучших легкоатлетов планеты Марина Бех-Романчук оригинально встретила праздник на родине – в Хмельницком, о чем рассказала на своей страничке в Instagram.
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Вчера призерка чемпионата мира по прыжкам в длину успела потренироваться и после занятия пошутить: "Я почти жива".
А затем Марина показала, как магическим движением нарядила дома пышную елку. К слову, искусственную. И пожелала всем счастливого Рождества.
Не упустила одна из самых привлекательных спортсменок Украины и возможность похвастаться праздничным столом. Судя по всему, девушка готовила блюда сама.
Ранее украинская легкоатлетка-красавица поздравила мужа с рекордом интимным фото. Пловец Михаил Романчук обновляет национальные достижения.
Смотрите, как в 2020 году Марина отметила 25-летие в бассейне:
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