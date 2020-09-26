Сборную Украины со скандалом выдворили из чемпионата Европы, где нашим соперником была Россия

В Федерации волейбола Украины прокомментировали недопуск сборной U-20 на чемпионат Европы в чешском Брно. Из-за положительного теста на коронавирус у одного игрока наша команда вынуждена была в срочном режиме покинуть Чехию. Ранее мы писали, что на этом турнире жребий свел сборные Украины и России.

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По прилету в Брно команда прошла обязательное тестирование на коронавирус и был выявлен один случай заражения COVID-19. Главный врач оргкомитета изначально говорил, что все хорошо, а затем команда получила решительное требование: наша сборная снята с чемпионата, и в течение 24 часов должна покинуть страну!

Представители Украины добились, чтобы игрок получил возможность сделать еще один тест. Но он также оказался положительным. Поскольку Чехия от 25 сентября ввела более жесткий режим карантина для стран из "красной зоны", куда была включена Украина, требование осталось прежним: в ближайшее время покинуть территорию страны-организатора чемпионата Европы. Иначе – обязательный двухнедельный карантин в Чехии.

"Вопреки здравому смыслу, вся команда, образно говоря, осталась вне игры. Титанические усилия и, наконец, большие деньги, которые были потрачены для ее как можно лучшей подготовки, из-за слишком жесткой принципиальности отдельных чешских чиновников пошли в трубу...

Что интересно – под обязательное тестирование в Чехии попали только участники чемпионата с "красных стран" – Украины, России, Беларуси, Турции и Сербии. Это больше чем странно, поскольку текущая ситуация с коронавирусом в тех же Германии или Франции продолжает оставаться не менее тревожной. И где гарантия, что их делегации прибыли к месту проведения соревнований, так сказать, "в полном здравии"?

Интересно и то, почему чешская сторона, несмотря на настойчивые требования стороны украинской, так и не предоставила ей никаких документальных подтверждений относительно положительного теста нашего игрока, хотя уверяла, что обязательно сделает это "вот-вот"? Все так и осталось только на словах...

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Наконец, не может не удивлять и отношение представителей оргкомитета чемпионата к украинским волейболистам. Им категорически запретили покидать свои номера в гостинице (даже на собрание команды!), и питание под дверь приносили такого качества, как заключенным", – говорится в заявлении на официальном сайте ФВУ.

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