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Домашние матчи сборной Украины в отборе на Евро перенесли в "пузырь"

18 сентября, 13:43

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Квалификационные встречи Евробаскета пройдут в ноябре в специальных лагерях

Очередное спортивное мероприятие подверглось влиянию пандемии коронавируса. Международная федерация баскетбола изменила места проведение отборочных матчей чемпионата Европы. В ноябре этого года и в феврале 2021-го должны пройти очередные игры квалификации. Но нынче решили, что состоятся они не как обычно (на площадках хозяев), а в отдельных так называемых "пузырях". Недавно и старт Кубка Европы ФИБА перенесли на зиму.

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Сборная Украины должна была сыграть 27 ноября со словенцами в гостях, а 30 ноября с австрийцами – дома. Теперь же все участники группы сойдутся в специальном лагере в одной стране, сообщается на сайте ФИБА. Скорее всего, так же поступят и со следующими поединками. В феврале 2021 года украинцы должны сразиться с Венгрией на выезде и Словенией дома. Теперь эти понятия становятся условными.

После двух туров подопечные Айнарса Багатскиса занимают второе место в кварте, победив в гостях Австрию, но неожиданно уступив венграм в Запорожье. Ранее Евробаскет перенесли на 2022 год. Турнир не вписывался в график из-за Олимпийских игр.

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Смотрите, как женская сборная Украины обыграла команду Португалии в отборе на Евробаскет:

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