Украина привезла 20 золотых медалей с чемпионата Европы, куда их пустили после помощи дипломатов

Сборная Украины триумфально выступила на чемпионате Европы по бодибилдингу и фитнесу в Испании. Хотя всех этих успехов могло и не быть. По прилету в Испанию нашу команду не хотели пускать в страну, что ставило под угрозу их участие в чемпионате Европы. Однако своевременное вмешательство украинских дипломатов позволило договориться с властями Испании. Подробнее об этом на своей странице в Facebook рассказал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Прошлая неделя. Вечер. Сообщение вотсап: Аааа, сборная Украины по бодибилдингу и фитнесу прилетела в Испанию на чемпионат Европы, а их не пускают в страну!

Звоню своим коллегам, даю поручения, надвигается ночь. Наши дипломаты в Испании, команды посла Сергея Погорельцева и генконсула в Барселоне Оксаны Драмарецкой, обрывают все телефоны испанских чиновников, а некоторых даже будят (звонками, конечно :)) В конце концов, дипломаты договорились с властью и команда въезжает в Испанию.

Сегодня. Утро. Сообщение вотсап: Украинская команда, которой мы помогли, везет домой три кубка и первое командное место. Люблю такие истории о дипломатии и путь к победе", – написал он.

Абсолютной чемпионкой Европы по фитнес-бикини среди мастеров стала Мария Бурлака. Вслед за победой в категории женщины фитнес-бикини до 158 см, уроженка Черкасс одержала победу в открытой возрастной категории фитнес-бикини женщин-мастеров от 35 до 39 лет. Третье место в данной категории заняла Евгения Самойлова из Бердянска.

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Киевлянка Иванна Кадырова стала обладательницей "золота" чемпионата Европы в фитнес-бикини в категории женщин ростом до 162 см. В категории женщин фитнес-бикини до 169 см чемпионкой Европы стала Анна Душенко из Харькова, а одесситка Виолетта Паламарчук – вице-чемпионка континента.

Сумчанин Юрий Зимогляд занял второе место в открытой ростовой категории классик физик среди мужчин и повторил свой прошлогодний результат на Чемпионате Европы по бодибилдингу и фитнесу.

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Федор Хашалов из Ивано-Франковска стал чемпионом Европы по фитнесу среди мужчин в открытой ростовая категории. А Дмитрий Ключник из Запорожья стал чемпионом Европы в открытой ростовой категории маскуляр менс физик.

В соревнованиях по женскому фитнесу (открытая ростовая категория) титул чемпионки Европы завоевала Инна Носоленко из Черкасс, а Маргарита Дорошенко стала серебряной призеркой.

Киевлянка Александра Суманеева стала бронзовой призеркой Чемпионата Европы среди юниорок в возрасте от 21 до 23 лет в фитнес-бикини.

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Результатом выступления национальной команды на континентальном первенстве стали: в соревнованиях мужчин и женщин 12 золотых медалей, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей; в соревнованиях юниоров и юниорок 2 золотые медали, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль; в соревнованиях ветеранов 6 золотых медалей, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль, сообщается в группе Facebook Национальной Федерации бодибилдинга Украины.

Недавно мы писали, что украинская бодибилдерша показала фото в майке с откровенном вырезом. Наталия Гергель выглядит такой же стройной, как тонкое деревце, ветку которого она обхватила.

А еще ранее украинская спортсменка приковала к себе взгляды на пикантном фото. Вице-чемпионка Европы по бодибилдингу и фитнесу Наталия Гергель флиртует со своими поклонниками.

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