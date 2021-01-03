Українська
$ 28,27
34,74
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Российские лыжники завалили друг друга, после чего выясняли отношения на трассе

3 января, 12:59

Елена Павлова Елена Павлова

В итоге оба остались без медалей в масс-старте "Тур де Ски"

После того, как Ассоциация лыжных видов спорта Норвегии сняла свою сборную с многодневки "Тур де Ски" из-за коронавируса, фаворитами элитных соревнований стали россияне во главе с Александром Большуновым. Однако теперь они решили мешать друг другу и устраивают разборки прямо на трассе. Напомним, что накануне многодневки сборная России слетела с трассы в озеро.

Реклама

Концовка мужского масс-старта на этапе "Тур де Ски" в Швейцарии завершилась массовым завалом россиян. За поворот до финиша столкнулись Алексей Червоткин и Евгений Белов. А Иван Якимушкин вылетел с трассы. После чего Червоткин и Белов начали выяснять отношения прямо на лыжне. При этом лыжники находились в тройке лидеров и не попали на пьедестал.

Оказалось, что Червоткин подрезал Белова и был дисквалифицирован. А вот Якимушкин успел заехать в тройку, правда, проехал небольшой участок не по трассе, а за ее пределами. Выиграл россиянин Большунов, "серебро" взял итальянец Дарио Колонья. А в России теперь не утихают дискуссии, кто же виноват в этой ситуации.

Ранее российская спортсменка сделала аборт в обмен на квартиру.

Смотрите, как украинская преподавательница выиграла "золото" в лыжных гонках на Всемирных играх мастеров

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

столкновение зимние виды спорта Тур де Ски завалы лыжные гонки Александр Большунов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ее называют самой красивой фигуристкой России. А ей всего 18 лет
Ее называют самой красивой фигуристкой России. А ей всего 18 летДругие
Белодед на праздники показала соблазнительное фото в топике
Белодед на праздники показала соблазнительное фото в топикеДругие
Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? Опрос
Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? ОпросДругие
Сняла с себя костюм: секси Бех запостила первое откровенное фото в 2021-м
Сняла с себя костюм: секси Бех запостила первое откровенное фото в 2021-мДругие
Умер легендарный украинский олимпийский чемпион
Умер легендарный украинский олимпийский чемпионДругие
До нее так купальники не носил никто. Чемпионка по кунг-фу сделала пляжную революцию
До нее так купальники не носил никто. Чемпионка по кунг-фу сделала пляжную революциюДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять