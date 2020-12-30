Чудом не ушли под лед после аварии: сборная России слетела с трассы в озеро (видео)

Микроавтобус с представителями сборной России по лыжным гонкам попал в ДТП на границе Швейцарии и Италии. Как сообщает швейцарское издание Blick, авария случилась в ночь со вторника на среду. Ранее российская спортсменка сделала аборт в обмен на квартиру.

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Микроавтобус, в котором находились шесть человек, включая водителя, занесло на заснеженной дороге. В итоге машина слетела в обрыв и приземлилась на крутом берегу замерзшего озера. К счастью для спортсменов, лед оказался достаточно прочным и не треснул сразу под грузом авто, позволив выбраться пассажирам.

На место происшествия оперативно выехали спасатели, пожарные, скорая помощь и полиция. Достать микроавтобус было непросто, но в итоге операция увенчалась успехом. Как сообщает издание, лыжники чудом выжили и не пострадали. Обошлось без серьезных травм у пассажиров, и только у одного человека — сотрясение мозга.

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Отмечается, что спортсмены направлялись на старт лыжной многодневки "Тур де Ски", которая входит в календарь Кубка мира и будет проходить с 1 по 10 января 2021 года в Валь-Мюстайре (Швейцария), Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (Италия).

Ранее мы писали, что лидер Кубка мира выселилась из квартиры и ищет спонсоров, чтобы выступать в сборной.

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