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Лидер Кубка мира выселилась из квартиры и ищет спонсоров, чтобы выступать в сборной

16 декабря, 12:01

Елена Павлова Елена Павлова

В команде США спортсменки не получают зарплату и должны сами зарабатывать на жизнь

Американская лыжница Роси Бреннен выиграла обе гонки на этапе в Давосе и возглавила общий зачет Кубка мира, однако ради этого ей пришлось выселиться из квартиры и постоянно экономить. Ранее российская спортсменка сделала аборт в обмен на квартиру.

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В университетские годы девушка попала в аварию на маунтинбайке – врезалась в машину. После этого она долго не могла тренироваться: "Тогда я впервые стала сомневаться, стоит ли мне вообще заниматься лыжными гонками".

"Но самым сложным моментом был финансовый. У нас нет хорошего финансирования. Я не получаю зарплату в сборной США. В команде каждая спортсменка должна сама зарабатывать на жизнь. Иногда приходится очень трудно", – цитирует Роси NRK.

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Роси Бреннен
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Роси Бреннен / Фото: Instagram

"Я живу очень скромно. Например, мне пришлось на зиму выселиться из квартиры, чтобы не платить за аренду. Я подаю заявку на стипендии. Мне удалось найти местных спонсоров, которые мне помогли. Приходится находить средства тут и там, чтобы все получалось", — призналась Бреннен.

Мы также писали, что олимпийская чемпионка завершила карьеру из-за коронавируса.

Смотрите, как украинская преподавательница выиграла золото в лыжных гонках на Всемирных играх мастеров

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