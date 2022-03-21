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Родился в Украине и продался Путину: шахматист-предатель отстранен от всех соревнований

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21 марта, 20:21
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Сергей Карякин, который прошел украинскую шахматную школу, дисквалифицирован на полгода за поддержку фашизма
Сергей Карякин предал Украину и поддержал войну против своей Родины
Сергей Карякин предал Украину и поддержал войну против своей Родины

Международная шахматная федерация ФИДЕ отстранила российского спортсмена Сергея Карякина от всех соревнований под своей эгидой. Срок действия бана – минимум полгода. Официальное заявление комиссии ФИДЕ по вопросам этики выглядит следующим образом:

"Сергей Карякин признан виновным в нарушении статьи 2.2.10 кодекса этики ФИДЕ, ему сроком на шесть месяцев запрещается участвовать в качестве игрока в любых рейтинговых шахматных турнирах ФИДЕ. Наказание вступает в силу с даты принятия решения – 21 марта 2022 года".

Причиной такого решения стали слова Карякина, сказанные 27 февраля, в поддержку российского вторжения в Украину. Сам Карякин родился в Симферополе, а профессиональною шахматную школу прошел в Краматорске.

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В 2009 году Сергей принял гражданство России, так как сам заявлял, что всегда считал себя "русским". Теперь же предатель, как и все русские спортсмены, последовал за военным кораблем!

Сергей Карякин (Украина) Рейтинг ФИДЕ (на 01.10.2007 г.) 2694 Дата рождения: 12.01.1990 Яркий представитель шахматного поколения next – в возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат, самым юным олимпийским чемпионом (14 лет). За несколько лет он буквально переписал шахматный раздел
Сергей Карякин (Украина) Рейтинг ФИДЕ (на 01.10.2007 г.) 2694 Дата рождения: 12.01.1990 Яркий представитель шахматного поколения next – в возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат, самым юным олимпийским чемпионом (14 лет). За несколько лет он буквально переписал шахматный раздел "Книги рекордов Гиннеса". К двенадцати годам стал Чемпионом Европы в возрастной категории до 10-ти и серебряным призером в категории до 14-ти лет, Чемпионом мира – в категории до 12-ти лет, был трехкратным чемпионом Украины среди участников до 10, 12, 14-ти лет… Секундант Руслана Пономарева в матчах на первенство мира 2001-2002 годов. Сегодня Карякин занимает 24 место в списке лучших игроков ФИДЕ. Он является признанным мастером игры в блиц. Полуфиналист Кубка мира 2007 года, который проходил в Ханты-Мансийсе.

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Ранее глава ФИДЕ россиянин Аркадий Дворкович заявлял о том, что организация дисквалифицирует российских и беларуских шахматистов. Правда, официально пока этого не произошло.

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легенды спорта

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Сергей Стаховский
Знаменитый теннисист вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева. "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!" - Стаховский.
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