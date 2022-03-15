Шах и мат кремлю: российский политик осуждает действия своего правительства

/ Фото: Mother Jones

Полномасштабное военное вторжение России в Украину стало причиной дисквалификации шахматистов из страны-агрессора. Пострадали и спортсмены з Беларуси. Президент Международной шахматной федерации россиянин Аркадий Дворкович подтвердил, что совет FIDE единогласно проголосовал за отстранение от соревнований спортсменов из страны-агрессора:

"Шахматы объединяют людей, чтобы они могли проявить себя за доской и объединиться вокруг общей радости от игры, построенной на интеллектуальных усилиях и спортивном мастерстве. Мы в FIDE не смогли предотвратить эту войну. Многие из нас напрямую помогали страдающим украинским семьям. Мы следим за тем, чтобы в России или Беларуси не было официальной шахматной деятельности, а игрокам не разрешалось представлять Россию или Беларусь на официальных или рейтинговых турнирах, пока не закончится война и украинские игроки не вернутся в шахматы. И им будут гарантированы места в циклах чемпионатов мира, несмотря на пропущенные квалификационные соревнования."

Президент FIDE Аркадий Дворкович

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Кроме этого, бывший помощник президента РФ (2008-2012 гг.) заявил, что осуждает военные преступления своей страны на территории Украины:

"Войны — худшее, с чем можно столкнуться в жизни. Любая война. В любом месте. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и стремления, замораживают или разрушают отношения и связи. В том числе и эта война. FIDE выступает единым фронтом против этой войны и всех войн и осуждает любое использование военных средств для разрешения политических конфликтов. Мои мысли с украинскими мирными жителями, в том числе со многими шахматистами, которые находятся в опасности, и которые не могут соревноваться или даже думать о шахматах во время войны. FIDE сделает все возможное, чтобы вернуть украинцев и всех в шахматы, когда позволят условия."

Ранее FIDE отобрала у России Всемирную шахматную олимпиаду.