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Революция в конькобежном спорте: впервые чемпионкой стала темнокожая спортсменка

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
16 ноября, 14:05
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Эрин Джексон удивила спортивное сообщество на стартовом этапе Кубка мира, который прошел в эти выходные в Польше.
Эрин Джексон
Эрин Джексон / Фото: Getty Images

Джексон, которая соревнуется на льду всего четыре года, выиграла два золота на 500 м с рекордом катка, обойдя действующую чемпионку мира из России Ангелину Голикову.

Ранее мы писали, что олимпийскую чемпионку ограбили в аэропорту.

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Это первая в истории конькобежного спорта победа темнокожей спортсменки.

Джексон — уроженка Флориды. С раннего детства Эрин занималась роллерным спортом. Тут она успела попробовать все разновидности, включая и скоростной бег, и даже фигурное катание. Во всех видах она неизменно входила в сборную США.

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В 2017 году Джексон, будучи взрослой 25-летней спортсменкой, все-таки решила перейти в коньки. Вместе со всей своей группой она перебралась из солнечной Флориды в зимний Солт-Лейк и принялась готовиться к Олимпийским играм в Пхенчхане. За четыре месяца Эрин удалось проделать путь от абсолютного новичка до участника Игр и выполнить норматив.

За четыре месяца до старта Игр в Пхенчхане она тренировалась трижды в день: вместе с хоккеистами, шорт-трекистами и собственно конькобежцами. Но в итоге Эрин удалось выполнить олимпийский норматив и поехать в Пхенчхан.

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