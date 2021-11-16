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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости биатлона

Все в сборе. Четыре олимпийские чемпионки вошли в состав Украины на Кубок мира по биатлону

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
16 ноября, 12:31
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Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец назвал состав на первый этап Кубка мира, который пройдет в Эстерсунде
Валя Семеренко
Валя Семеренко / Фото: Getty Images

На стартовом этапе олимпийского сезона 2021/22 женская сборная Украины по биатлону выступит тем же составом, что и на Играх-2018 в Пхенчхане.

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Старший тренер Урош Велепец определился с составом на основании открытых тренировок, которые прошли в рамках открытия биатлонного сезона в норвежском Шушене.

В состав Украины вошли все четыре олимпийские чемпионки Сочи-2014: сестры Вита и Валя Семеренко, Елена Пидгрушная (с недавних пор выступает под фамилией Билосюк) и Юлия Джима.

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Компанию им составят Анастасия Меркушина и Ирина Петренко (Варвинец). Последняя выступит на Кубке мира впервые за 3,5 года. В прошлом сезоне она вернулась из декретного отпуска, но обкатывалась на Кубке IBU.

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Претендовала на попадание в основную команду экс-россиянка Екатерина Бех, но ее Велепец отправил набирать форму на Кубок IBU, отдав предпочтение более опытной Петренко.

Первый этап Кубка мира в Эстерсунде пройдет с 27 по 28 ноября. Второй этап состоится там же в период со 2 по 5 декабря.

Урош Велепец
Урош Велепец

Ранее мы сообщали, что женская сборная Украины по биатлону досрочно завершила сбор в Бейстостолене из-за вспышки коронавируса в мужской команде.

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