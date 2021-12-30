Польский шахматист свалился со стула! Его шокировало поражение

Павел Теклаф слишком близко к сердцу принял поражения от Тиграна Петросяна в матче чемпионата мира

Теклаф не выдержал напряжения чемпионата мира / Фото: Коллаж: Сегодня

Смешной случай произошел в Варшаве на чемпионате мира по быстрым шахматам, с призовым фондом 1 млн долларов.

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Гроссмейстер из Армении Тигран Петросян в четвертом туре победил поляка Павла Теклафа.

Для Павла это стало неприятным сюрпризом. От неожиданности он свалился со стула.

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Чемпионом мира стал 17-летний Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана. Он опередил чемпиона мира в классические шахматы Магнуса Карслена и претендента на титул Яна Непомнящего.

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Лучший результат среди украинцев показал Андрей Волокитин, который занял 21-е место.

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Напомним, что в 2016 году чемпионом мира по быстрым шахматам стал украинец Василий Иванчук.