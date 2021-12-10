10 декабря 17:00 Видео
Мариуполь 0
Днепр-1 3
10 декабря 19:30
Ингулец 2
Десна 1
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Зеленский 💡 Запрет пакетов 💸 Тысяча Зеленского 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

Лишил россиянина горячей ночки: Карлсен уничтожил Непомнящего в матче за шахматную корону

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
10 декабря, 21:27
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Норвежец Магнус Карлсен победил россиянина Яна Непомнящего в 11-й партии и досрочно защитил титул чемпиона мира по шахматам
Карлсен победил Непомнящего
Карлсен победил Непомнящего / Фото: Getty Images

После сегодняшнего поединка счет в серии стал 7,5:3,5 в пользу Карлсена за три партии до конца матча за шахматную корону.

Карслен удерживает титул лучшего шахматиста мира с 2013 года.

Реклама

Напомним, призовой фонд матча – 2 миллиона евро. Победитель получит 60%, а если победа будет достигнута в тай-брейке – 55%.

Отметим, что дольше всех шахматную корону удерживал Эмануил Ласкер. Он считался лучшим шахматистом мира на протяжении 27 лет (с 1894 по 1921 год)!

Ранее мы писали, что актриса фильмов для взрослых пообещала российскому шахматисту ночь за победу, но придется Непомнящему коротать ночь в одиночестве.

Реклама

Также сообщалось, что в покере может появиться шахматный атрибут, который поможет ускорить игру. Канадский хайроллер Даниэль Негреану предлагает использовать шахматные часы для лимитирования игрового времени.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
Врывайся в зарубу!
Больше о ставках
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
КОТИРОВКИ НА МАТЧИ УПЛ

Александрия

Завтра

14:00

Шахтер

8.80

4.90

1.36
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Ингулец
17
13:28
13
14
Черноморец
17
18:39
11
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Пятница, 10 декабря
0:3
Видео О матче
2:1
ТВ: Онлайн
Суббота, 11 декабря
14:00
ТВ: Онлайн
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять