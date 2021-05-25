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Пастух спас шестерых участников марафона смерти в Китае: фото пещеры героя

Олег Люлька Олег Люлька
25 мая, 13:26
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В своей пещере Чжу Кеминг обогрел замерзших спортсменов огнем и сделал им разогревающий массаж – если бы не он, жертв марафона было бы больше, чем 21 человек
Пастух-герой Чжу Кеминг
Пастух-герой Чжу Кеминг / Фото: Getty Images

Пастуха овец Чжу Кеминга провозгласили героем Китая после того, как выяснилось, что он спас шестерых участников 100-километрового ультрамарафона по пересеченной местности в китайской провинции Ганьсу, во время которого насмерть замерз 21 спортсмен.

По информации NDTV, Чжу пас овец, когда погодные условия резко изменились: начались ледяной дождь, град и ураганный ветер. Он нашел убежище в пещере, где обычно хранил одежду и еду на случай чрезвычайных ситуаций. Уже в пещере пастух заметил одного из марафонцев, который неподвижно стоял на дороге. Чжу привел человека в пещеру, сделал ему разогревающий массаж рук и ног, развел огонь и высушил его одежду.

После этого пещеру нашли четверо пострадавших бегунов, которые сообщили пастуху о том, что на улице остались люди без сознания.

Чжу, несмотря на град и минусовую температуру, отправился на поиски пострадавших и наткнулся на еще одного спортсмена, лежащего на земле. Завернув его в одеяло, он на спине отнес его в пещеру и тем самым спас ему жизнь.

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Китай, оказание помощи выжившему в марафоне
Китай, оказание помощи выжившему в марафоне / Фото: Reuters

Напомним, что среди погибших оказался известный китайский спортсмен Лян Цзин. Он был неоднократным победителем ультрамарафонов: поставил два национальных рекорда, преодолев 149,51 км в 2014 году и 151,2 км в 2018 году.

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