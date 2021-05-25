Пастух врятував шістьох учасників марафону смерті в Китаї: фото печери героя

У своїй печері Чжу Кемінг обігрів замерзлих спортсменів вогнем і зробив їм розігріваючий масаж – якби не він, жертв марафону було б більше, ніж 21 людина

Пастух-герой Чжу Кемінг / Фото: Getty Images

Пастуха овець Чжу Кемінга проголосили героєм Китаю після того, як з'ясувалося, що він врятував шістьох учасників 100-кілометрового ультрамарафону по пересіченій місцевості в китайській провінції Ганьсу, під час якого на смерть замерз 21 спортсмен.

За інформацією NDTV, Чжу випасав овець, коли погодні умови різко змінилися: почалися крижаний дощ, град і ураганний вітер. Він знайшов притулок у печері, де зазвичай зберігав одяг і їжу на випадок надзвичайних ситуацій. Уже в печері пастух помітив одного з марафонців, який нерухомо стояв на дорозі. Чжу привів спортсмена до печери, зробив йому розігріваючий масаж рук і ніг, розвів багаття і висушив його одяг.

Після цього печеру знайшли четверо постраждалих бігунів, які повідомили пастуху про те, що на вулиці залишилися люди без свідомості.

Чжу, незважаючи на град та мінусову температуру, вирушив на пошуки постраждалих і наштовхнувся на ще одного спортсмена, що лежав на землі. Загорнувши його в ковдру, він на спині відніс його в печеру і в такий спосіб врятував йому життя.

Читайте також: Смертоносний марафон в Китаї: перші одкровення тих, хто вижив

Надання допомоги марафонцеві, якому пощастило вижити / Фото: Reuters

Нагадаємо, що серед загиблих виявився відомий китайський спортсмен Лян Цзин. Він був неодноразовим переможцем ультрамарафонів: установив два національні рекорди, подолавши 149,51 км в 2014 році і 151,2 км в 2018 році.