Нескучный гороскоп на неделю: от распущенности Раков до масштабности Дев

На этой неделе важные матчи украинских клубов на стадионах Европы, и что же жребий нам готовит – узнаем в ближайшую пятницу!

Гороскоп на неделю 22-28 ноября для всех знаков зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

26 ноября неожиданности исключены – все соперники сборной Украины сильны и мотивированы. А лишатся ли украинские футбольные клубы европейской весны, увидим на этой неделе.

Реклама

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

На нынешней неделе Овны будут поглощены работой. Как той, что приносит небольшой, но стабильный доход, так и занятиями в интересующей вас сфере, но с нестабильным финансовым прогнозом. Потому звезды рекомендуют Овнам продумать план на ближайшее обозримое будущее. Примерно так, как футбольный тренер дает установку и план на игру. А в раздевалке корректирует его на 45 минут второго тайма. Планирование поможет Овнам сбалансировать усилия на профессиональном и личном направлениях. Звезды советуют быть осторожным в принятии решений. Не останавливаться, не оступаться, не опускать руки, и не быть занудой.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

В личной жизни у Тельцов возможны некоторые несущественные разногласия с любимым человеком. Сгладить отношения просто – промолчите, и вам улыбнутся в ответ. Неделя благоприятна в отношении экономии денег, так и трат на необходимые мелочи по хозяйству. Все как в большом теннисе: мяч туда-сюда, а выигрыш в результате, крупный. Не упускайте возможности, позаботьтесь о покупке нового кошелька!

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Эта неделя привнесет в вашу жизнь новые и свежие отношения. Неделя финансово стабильна, если не учитывать "черные" пятницы, которые косяками начнутся с понедельника. На этой неделе ваш артистический и художественный талант будет преобладать над рутиной еще недавней одинаковости ежедневной жизни. Медитация, йога, а возможно и утренние бодрящие пробежки укрепят ваше новое состояние души, и наполнят вашу сущность изрядной долей сияния и энергии.

Реклама

РАК. 22 июня – 22 июля

Хорошее время. Отдыхайте спокойно и целеустремленно. Правда, работа как всегда начеку. Да, но и вы не промах! Всегда можно отложить "на потом" то, что этого заслуживает. На этой неделе спокойная уверенность перевоплотится в спокойное созерцание плодов вашего труда. Если плод спелый – упадет к ногам. Если еще зеленый – пускай себе и зреет не спеша. Неделя такой себе сортировки сделанного, или содеянного – каждый из Раков поймет по степени своей распущенности. Помешать может лишь недостаток концентрации. И то ненадолго. Как обычно это бывает, помогут ваша интуиция, высокая осведомленность и мотивация. Успехи не за горами, которые на деле могут оказаться дремлющими вулканами.

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Понятно, что в вашей работе вы стремитесь к положительным результатам. Смелее отправляйте мяч на половину поля соперника! Вне работы отдыхайте спокойно. Правильная диета, занятия если не спортом, то хотя бы физкультурой, помогут поддержать и усилить естественный положительный энергетический баланс вашего самочувствия. В целом, неделя положительная, но придется потрудиться, как и сборной Украины в подготовке к будущим стыковым матчам.

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Возможно, что на этой неделе Дев посетят грустные мысли о проблемах, которые неизбежны у каждого. И не только у Дев. Но стойкая уверенность, что все преодолимо, отгонит грусть-печаль туда, где им место. Например, в написанные главы будущего романа, или в задушевный разговор по телефону. Не забывайте, влияние планет на этой неделе побуждает мыслить масштабнее, потому даже самый легкомысленный роман может превратиться в отношения. Нынешняя неделя изменит жизнь Дев к лучшему!

Реклама

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Ничего удивительного в том, что Весам на этой неделе придется применить свои знания, умения и профессиональный опыт в решении жизненных вопросов. Звезды напоминают: не в первый раз! Не следует обращать внимания на пустые советы и рекомендации. Ваши решения и последующие за ними действия будут впечатляющи!

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Подходящее время для решения многих вопросов, так и для запутанных сердечных дел. Школьникам в школы – изучать любимые предметы, болельщикам Динамо на стадион – матч Лиги чемпионов с Баварией, домохозяйкам – хозяйничать, а всем остальным звезды рекомендуют быть сосредоточенными на избранном вами профессиональном пути. Получится почти все. А Динамо и Шахтер будут выглядеть достойно!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

На этой неделе звезды рекомендуют вам быть аккуратными и бережливыми со всеми своими возможными расходами. Соблазнов много, а кошелек-то не бездонный! Хорошее время для успешных начинаний. Яркий пример тому Александр Зинченко. Стрельнул, и забил первым гол в важнейшем матче сезона нашей сборной. Так команда продолжила свое тернистое продвижение к цели – чемпионату мира-2022! Александр тоже, как и вы, – по гороскопу Стрелец. Не сомневайтесь в успехе начинаний!

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Звезды предсказывают, что у Козерогов на этой неделе открывается окно возможностей для улучшения своей финансовой ситуации. Звезды предостерегают от сомнительных финансовых вложений, а тем более – спекуляций. Вдумчивый анализ поможет раскрыть эти возможности, а со временем и реализовать их в полной мере и с выгодой для друзей.

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

На этой неделе вы, вероятно, спланируете короткую поездку в душевной компании родных и близких. Следует избегать ненужных споров. Финансовая составляющая благоприятна. И это несмотря на то, что в начале недели, по видимому, вас ожидают траты. В этом случае они не пошатнут основы вашего благосостояния, а будут очень даже приятны. Неделя спокойная и интересная, без особого напряжения на работе.

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Если давно собирались заняться спортом, то нынешняя неделя благоприятна для такого начинания. Спорт высоких достижений, возможно, останется недосягаемой линией на горизонте, но попробовать, все же, стоит! Никто, кроме звезд, в точности не знает, как обернется дело. А они не спешат открывать свои тайны тем, кто не прилагает достаточных усилий. Дружеский совет и моральная поддержка вам не помешают. Хорошая неделя для общения и новых знакомств. К концу недели наша сборная по футболу тоже познакомится с результатами жеребьевки стыковых матчей отбора на ЧМ-2022 по футболу.