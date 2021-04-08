Нажал не на ту педаль: назвали причину страшной катастрофы гольфиста-миллиардера

Американец Тайгер Вудс восстанавливается после крушения в машине в Калифорнии

В феврале один из самых богатых спортсменов мира гольфист Тайгер Вудс разбился в США. Машина 45-летнего спортсмена вылетела с дороги и перевернулась, а сам он получил много переломов. К счастью, звезда гольфа постепенно восстанавливается и благодарит поклонников за теплые слова.

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Тем временем, издание Sports Illustrated сообщило, что причиной жуткой аварии стало превышение скорости почти в два раза. В частности, шериф Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва рассказала:

"Основной причиной ДТП было движение на скорости, опасной для дорожных условий в том месте. На ней невозможно преодолеть поворот. Расчетная скорость в момент начала удара составляла около 140 км/ч, а в момент, когда транспортное средство врезалось в дерево, – около 120 км/ч".

Допустимая же скорость на том участке дороги – 45 миль в час (74 км/ч). При этом полиция заявила, что во время аварии Вудс не тормозил: предполагается, что он по ошибке нажал на педаль газа, а не тормоза.

Тайгер Вудс / Фото: Reuters

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Ранее Тайгер Вудс заговорил после операции и выписан из больницы.

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