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Натиснув не на ту педаль: назвали причину страшної катастрофи гольфіста-мільярдера

8 квітня, 14:33

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Американець Тайгер Вудс відновлюється після аварії в машині в Каліфорнії

У лютому один з найбагатших спортсменів світу гольфіст Тайгер Вудс розбився в США. Машина 45-річного спортсмена вилетіла з дороги і перекинулася, а сам він отримав багато переломів. На щастя, зірка гольфу поступово відновлюється і дякує шанувальникам за теплі слова.

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Тим часом, видання Sports Illustrated повідомило, що причиною страшної аварії стало перевищення швидкості майже в два рази. Зокрема, шериф Лос-Анджелес Алекс Вільянуева розповіла:

"Основною причиною ДТП було рух на швидкості, небезпечної для дорожніх умов в тому місці. На ній неможливо подолати поворот. Розрахункова швидкість в момент початку удару становила близько 140 км/год, а в момент, коли транспортний засіб врізався в дерево, – близько 120 км/год".

Допустима ж швидкість на тій ділянці дороги – 45 миль на годину (74 км/год). При цьому поліція заявила, що під час аварії Вудс не гальмував: передбачається, що він помилково натиснув на педаль газу, а не гальма.

Тайгер Вудс

Тайгер Вудс / Фото: Reuters

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Раніше Тайгер Вудс заговорив після операції і виписаний з лікарні.

Дивіться трюк гольфістки Люсі Робсон:

Люсі Робсон показала незвичний трюк с клюшкою для гольфу Відео: Instagram

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аварія ДТП причина гольф Тайгер Вудс
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