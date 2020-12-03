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На турнире по вольной борьбе соперники устроили боксерский "махач" (видео)

3 декабря, 21:08

Олег Люлька Олег Люлька

Бабули Цолоев и Алан Багаев перепутали борцовский ковер с боксерским рингом

Чемпионат России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет, проходивший в Смоленске, ознаменовался скандалом. Уже на восьмой секунде схватки Бабули Цолоеву из Ингушетии и Алану Багаеву из Алании вдруг наскучило соперничать по правилам вольной борьбы, и они начали жесткий "махач" в духе кулачных боев.

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Судьям и тренерам, выбежавшим на борцовский ковер, удалось разнять новоявленных боксеров. Хотя они еще долго не могли успокоиться, угрожая друг другу на словах.

В итоге, как сообщили организаторы турнира, Багаев и Цолоев помирились. Тем не менее оба были сняты с соревнований.

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Ранее мы писали, что российский боец UFC устроил драку на свадьбе, но получил сдачи и схватился за тарелку. Конфликт случился на почве алкоголя.

Также мы рассказывали, что гандболистки Херсона и Николаева устроили массовую драку во время матча. Судья во время драки от греха подальше отошла в сторону, схватившись за голову.

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Россия драка вольная борьба

Источник: Сегодня|Спорт

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