Сердобольные российские спортсмены вспомнили о войне, когда их отстранили от международных соревнований

Ласицкене носит звание капитана российской армии, которая убивает украинских граждан / Фото: Коллаж: Сегодня

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по прыжкам в высоту Мария Ласицкене написала возмущенное письмо президенту МОК Томасу Баху. В нем российская спортсменка обвинила топ-чиновника в трусости, забыв упомянуть, кто развязал войну в Украине.

На циничное письмо Ласицкене отреагировал украинский скелетонист Владислав Гераскевич. Он обратили внимание титулованной спортсменки на то, как она молчала с начала войны и до сих пор публично не осудила агрессию России.

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"Правильно заметили, что голос у Марии появился именно после отстранения от соревнований. После начала войны было молчание, в целом, как и у всех русских атлетов. Но, если все же Маша против войны, то почему не отказалась от своего военного звания (капитан армии РФ)? Если спорт вне политики в России, то почему именно Машу избрали доверенным лицом Путина на выборах президента в 2018 году?", – написал Гераскевич в Instagram.

Добавим, что трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене была доверенным лицом Путина на президентских выборах 2018 года. Титулованная спортсмена представляет спортивное общество ЦСКА – учреждение Минобороны России, которое ежедневно убивает украинцев.

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Отметим, что в отличии от Ласицкене, украинский скелетонист Владислав Гераскевич во время выступления на Олимпиаде-2022 обратил внимание мира на ситуацию возле границ Украины. Наш спортсмен вышел с плакатом "Нет войне в Украине!", хотя ему могла угрожать дисквалификация.

Владислав Гераскевич продемонстрировал патриотический плакат в Пекине / Фото: скриншот