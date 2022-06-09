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Ласицкене взвыла от санкций. Доверенное лицо Путина обратилась к президенту МОК

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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9 июня, 19:53
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Олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжках в высоту Мария Ласицкене написала открытое письмо президенту МОК Томасу Баху
Мария Ласицкене требует от Томаса Баха допустить спортсменов из страны агрессора к соревнованиям
Мария Ласицкене требует от Томаса Баха допустить спортсменов из страны агрессора к соревнованиям / Фото: Коллаж: Сегодня

Более ста дней длится агрессия России против Украины. Ежедневно от российского оружия гибнут мирные украинцы, разрушаются жилые дома, инфраструктура.

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Но это не сильно волнует российских спортсменов. Их переживания связаны с отстранением от международных соревнований.

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене через страницу Instagram обратилась к президенту МОК Томасу Баху по поводу бана спортсменов из РФ.

В своем письме она прокомментировала тезисы спортивного функционера.

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К словам Баха, что к спортсменам не должно быть никаких санкций только из-за наличия паспорта определенной страны.

"Исходя из ваших последних заявлений и решений, вы уже гораздо ближе к политике и все дальше от атлетов и профессионального спорта в целом. Но я прекрасно помню, как вы закрыли глаза на то, что нынешний член МОК Себастьян Коу не допустил меня до Игр-2016 просто потому, что я родилась в России.

Из последних 7 лет суммарно я около четырех не имела возможности выступать на международных соревнованиях, хотя ко мне никогда не было претензий. Кроме одной... Международная ассоциация легкоатлетических федераций при любой возможности достает из рукава козырь в виде моего российского паспорта. И вы спускаете им это с рук. Сейчас они делают это вновь, но уже непосредственно с вашей подачи".

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К словам Баха, что "права всех, кто не поддерживает военные действия, должны уважаться в соответствии с правилами МОК и международным правом".

"Мои основные коллеги по сектору – украинские девочки, и я до сих пор не знаю, что им сказать и как смотреть им в глаза. Они, их друзья и родственники переживают то, что не должен переживать ни один человек. Я уверена, что ничего это не должно было быть. И никакие доводы не убедят меня в обратном.

Но вы всего этого не знаете, вы предпочитаете не вникать в то, что атлеты, живущие в России, думают и как живут с тем, что происходит в Украине. Если бы вы реально переживали за судьбы спортсменов, то не требовали бы от них высказываться на эту тему, а попытались бы благодаря спорту объединить мир. Но вы выбрали самое простое для вас решение: отстранить всех по принципу гражданства".

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

О словах Баха, что МОК отстранил россиян от соревнований из-за опасений по поводу их безопасности.

"Это неправда. Выступления теннисистов по всему миру лишний раз это доказывают. Болельщики влюбляются в атлетов не по национальному признаку, а благодаря тому, что те демонстрируют на соревнованиях. Хотя, на мой взгляд, олимпийскому движению и спорту в целом уже давно пора отказаться от использования национальных флагов и гимнов на всех турнирах.

Любое принимаемое решение должно приносить результат, но то, что сделали вы, не остановило войну, а наоборот, зародило новую – околоспортивную, сдержать которую уже невозможно. Я не сомневаюсь, что вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов. Ведь тогда вам придется признать, что все эти месяцы вы нарушали хартию МОК. Но я прошу вас перестать перекладывать ответственность за происходящее в спортивном мире с себя на якобы "заботу о российских атлетах". Президенту МОК не к лицу заниматься подобными вещами", – написала Ласицкене.

Отметим, что в своем обращении спортсменка упрекает в отсутствии смелости у президента МОК. Но сама олимпийская чемпионка забывает, куда подевалась ее смелость, а также ее российских коллег. Спортсмены из РФ до сих пор публично не осудили войну против Украины, а также кровавого диктатора, которого они привели к власти.

Добавим, что трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене была доверенным лицом Путина на президентских выборах 2018 года. Титулованная спортсмена представляет спортивное общество ЦСКА – учреждение Минобороны России, которое ежедневно убивает украинцев.

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