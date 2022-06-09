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Ласіцкене заволала від санкцій. Довірена особа Путіна звернулася до президента МОК

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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МаленькийСереднійВеликий
9 червня, 19:53
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Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 у стрибках у висоту Марія Ласіцкене написала відкритий лист президенту МОК Томасу Баху
Марія Ласіцкене вимагає від Томаса Баха допустити спортсменів із країни агресора до змагань
Марія Ласіцкене вимагає від Томаса Баха допустити спортсменів із країни агресора до змагань / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад сто днів триває агресія Росії проти України. Щодня від російської зброї гинуть мирні українці, руйнуються житлові будинки, інфраструктура.

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Але це не дуже турбує російських спортсменів. Їхні переживання пов'язані з усуненням від міжнародних змагань.

Російська стрибунка у висоту Марія Ласіцкене через сторінку Instagram звернулася до президента МОК Томаса Баха з приводу бана спортсменів із РФ.

У своєму листі вона прокоментувала тези спортивного функціонера.

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До слів Баха, щодо спортсменів не повинно бути ніяких санкцій тільки через наявність паспорта певної країни.

"Виходячи з ваших останніх заяв і рішень, ви вже набагато ближче до політики і все далі від атлетів і професійного спорту в цілому. Але я прекрасно пам'ятаю, як ви закрили очі на те, що нинішній член МОК Себастьян Коу не допустив мене до Ігор-2016 просто тому, що я народилася в Росії.

З останніх 7 років сумарно я близько чотирьох не мала можливості виступати на міжнародних змаганнях, хоча до мене ніколи не було претензій. Крім однієї... Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій при першій-ліпшій можливості дістає з рукава козир у вигляді мого російського паспорта. І ви спускаєте їм це з рук. Зараз вони роблять це знову, але вже безпосередньо з вашої подачі".

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До слів Баха, що "права всіх, хто не підтримує військові дії, повинні поважатися відповідно до правил МОК і міжнародного права".

"Мої основні колеги по сектору – українські дівчата, і я досі не знаю, що їм сказати і як дивитися їм в очі. Вони, їхні друзі і родичі переживають те, що не має переживати жодна людина. Я впевнена, що нічого це не повинно було бути. І ніякі докази не переконають мене в зворотному.

Але ви всього цього не знаєте, ви вважаєте за краще не вникати в те, що атлети, які живуть в росії, думають і як живуть з тим, що відбувається в Україні. Якби ви реально переживали за долі спортсменів, то не вимагали б від них висловлюватися на цю тему, а спробували б завдяки спорту об'єднати світ. Але ви вибрали найпростіше для вас рішення: відсторонити всіх за принципом громадянства".

Марія Ласіцкене і Ярослава Магучіх
Марія Ласіцкене і Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

Про слова Баха, що МОК відсторонив росіян від змагань через побоювання з приводу їх безпеки.

"Це неправда. Виступи тенісистів по всьому світу зайвий раз це доводять. Вболівальники закохуються в атлетів не за національною ознакою, а завдяки тому, що ті демонструють на змаганнях. Хоча, на мій погляд, олімпійському руху та спорту в цілому вже давно пора відмовитися від використання національних прапорів і гімнів на всіх турнірах.

Будь-яке прийняте рішення повинно приносити результат, але те, що зробили ви, не зупинило війну, а навпаки, зародило нову – навколоспортивну, стримати яку вже неможливо. Я не сумніваюся, що вам не вистачить сміливості і гідності зняти покарання з російських атлетів. Адже тоді вам доведеться визнати, що всі ці місяці ви порушували хартію МОК. Але я прошу вас перестати перекладати відповідальність за те, що відбувається в спортивному світі з себе на нібито "турботу про російських атлетів". Президенту МОК не личить займатися подібними речами", – написала Ласіцкене.

Зазначимо, що у своєму зверненні спортсменка дорікає у відсутності сміливості у президента МОК. Але сама олімпійська чемпіонка забуває, куди поділася її сміливість, а також її російських колег. Спортсмени з РФ досі не засудили публічно війну проти України, а також кривавого диктатора, якого вони привели до влади.

Додамо, що триразова чемпіонка світу Марія Ласіцкене була довіреною особою Путіна на президентських виборах 2018 року. Титулована спортсмена представляє спортивне товариство ЦСКА – установу Міноборони Росії, яка щодня вбиває українців.

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