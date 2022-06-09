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Мовчала про війну, доки не припекло. Гераскевич поставив на місце Ласіцкене

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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МаленькийСереднійВеликий
9 червня, 23:15
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Жалісливі російські спортсмени згадали про війну, коли їх усунули від міжнародних змагань
Ласіцкене носить звання капітана російської армії, яка вбиває українських громадян
Ласіцкене носить звання капітана російської армії, яка вбиває українських громадян / Фото: Колаж: Сьогодні

Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 зі стрибків у висоту Марія Ласіцкене написала обурений лист президенту МОК Томасу Баху. У ньому російська спортсменка звинуватила топ-чиновника в боягузтві, забувши згадати, хто розв'язав війну в Україні.

На цинічний лист Ласицкене відреагував український скелетоніст Владислав Гераскевич. Він звернув увагу титулованої спортсменки на те, як вона мовчала з початку війни і досі не засудила публічно агресію Росії.

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"Слушно помітити, що голос у Марії з’явився саме після відсторонення від змагань. Після початку війни було мовчання, в цілому, як і у всіх російських атлетів.

Але, якщо все ж таки Маша проти війни, то чому не відмовилась від свого військового звання (капітан армії рф)? Якщо спорт поза політикою в рф, то чому саме Машу обрали довіреною особою Путіна на виборах президента у 2018 році?", – написав Гераскевич у Instagram.

Додамо, що триразова чемпіонка світу Марія Ласіцкене була довіреною особою Путіна на президентських виборах 2018 року. Титулована спортсмена представляє спортивне товариство ЦСКА – установу Міноборони Росії, яке щодня вбиває українців.

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Зазначимо, що на відміну від Ласіцкене, український скелетоніст Владислав Гераскевич під час виступу на Олімпіаді-2022. звернув увагу світу на ситуацію біля кордонів України. Наш спортсмен вийшов із плакатом "Ні війні в Україні!", хоча йому могла загрожувати дискваліфікація.

Владислав Гераскевич продемонстрував патріотичний плакат у Пекіні
Владислав Гераскевич продемонстрував патріотичний плакат у Пекіні / Фото: скріншот

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