Магучих впервые провалилась в 2022 году. Украинки заменили Ярославу на подиуме

Ярослава неудачно замахнулась на 1,96 м на Бриллиантовой лиге в Стокгольме и стала пятой. Однако подиум не остался без представителей Украины

Юлия Левченко, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко приняли участие в этапе "Бриллиантовой лиги"

Сегодня в столице Швеции состоялся очередной этап "Бриллиантовой лиги" в соревнованиях по легкой атлетике. В нем приняли участие сразу четыре украинки.

Главной фавориткой соревнования была Ярослава Магучих, однако девушка впервые в этом сезоне разочаровала. Прошлые три этапа с участием девушки из Днепра завершились ее победами, а в одном из них она установила рекорд. Теперь же Магучих не попала даже в призы.

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После взятия высоты 1,89 метра Ярослава решила пробовать сразу покорить 1,96 м. К сожалению, все три попытки оказались неудачными и Магучих довольствовалась пятым местом. Впрочем, Украина была представлена в топ-тройке сразу двумя атлетками.

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По 193 см взяли Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Это позволило первой взять серебро из-за меньшего количества попыток, а второй – бронзу. Победительницей стала австралийка Элинор Паттерсон, которая прыгнула на 196 см. Еще одна украинка Екатерина Табашник с показателем 1,85 м завершила этап седьмой.