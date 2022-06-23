Украина лучше всех! Магучих с рекордом выиграла турнир в Чехии (видео)

Ярослава Магучих прыгнула на 2,03 метра и установила лучшее достижение в сезоне

Ярослава Магучих / Фото: Reuters

Несмотря на войну в Украине, наши спортсмены продолжают защищать честь страны на международных соревнованиях. В данный момент наши девушки активно участвуют в соревнованиях по прыжкам в высоту.

Вчера состоялся турнир Brněnská laťka-2022, который принял чешский город Брно. На нем почти полностью доминировали наши спортсменки. Украинки заняли аж четыре места в топ-пятерке.

Реклама

Победа досталась нашей самой популярной легкоатлетке Ярославе Магучих. Недавно на турнире в Париже ей покорилась рекордная для этого сезона высота – 2,01 метра. Вчера же девушка смогла превзойти себя и прыгнуть на 2,03 м.

При этом Ярослава сделала еще и попытку на 2,05 метра, однако она оказалась неудачной. Тем не менее, этого с запасом хватило для победы. Второе место с результатом 1,97 м заняла другая украинка Ирина Геращенко.

Единственной представительницей другой страны в ТОП-5 стала Сафина Садуллаева из Узбекистана (1,91 м). Вслед за ней финишировали еще две украинки – Екатерина Табашник (1,91 м) и Юлия Чумаченко (1,88 м).

Реклама

Читайте также: Украинки завоевали медали на этапе Бриллиантовой лиги

К слову, лучшие результаты в карьере Магучих также могли быть побиты. На открытом воздухе ей покорялись 2,04 м, а в помещении – 2,06 м. Мировой рекорд же принадлежит болгарке Стефке Костадиновой, которая в 1987 году взяла 2,09 метра.