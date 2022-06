На одном дыхании. Американка побила мировой рекорд в беге с барьерами (видео)

Двукратная олимпийская чемпионка Сидни Маклафлин продолжает крушить рекорды в беге с барьерами. В финале чемпионата США на треке в Юджине она побила собственный рекорд на дистанцию 400 метров.

Читайте также: Когда меня поцеловала девушка было приятно. Легенда легкой атлетики совершила каминг-аут

Маклафлин с огромным преимуществом опередила своих соперниц и показала время 51.41 секунды – это новый мировой рекорд.

Видео мирового рекорда от Сидни Маклафлин.

! @GoSydGo runs an insane 51.40 in the 400H to break her previous world record of 51.46 for the U.S. title!#UKTF x #GoSydGo x #CatsInThePros

@NBCSportspic.twitter.com/KAj4WWEKwa