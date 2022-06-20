Когда меня поцеловала девушка было приятно. Легенда легкой атлетики совершила каминг-аут

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 и 1500 метров Келли Холмс призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации

Келли Холмс - служила в армии и побеждала на Олимпийских играх / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарная британская легкоатлетка Келли Холмс совершила каминг-аут. Ранее девушка-боец UFC Джессика Андраде вышла замуж за свою подругу. Все эти годы Холмс молчала поскольку боялась, что ее выгонят из армии. Страх перед публичной критикой привел к психическому срыву в 2020 году.

После этого Келли обратилась к своему руководителю в армии и спросила, будут ли санкции, если она признается в нетрадиционной ориентации. Спортсменке ответили, что этого не будет.

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"Мне нужно было сделать это сейчас, ради себя. Это было лично моим решением, и я волнуюсь, когда говорю об этом", – цитирует Холмс Mirror.

"Когда меня поцеловала девушка в 1988-м – тогда я поняла, что должна быть лесбиянкой, потому что это было приятно. Это было более естественно, я чувствовала себя комфортно", – сказала Холмс.

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А потом Келли вспомнила эпизод, когда в 1997 году королевская военная полиция обыскала ее квартиру. Они собирались искоренить из армии тайных лесбиянок.

"Они вытащили все из моего шкафа, из ящиков, читали письма. Пытаясь поймать нас и отдать под трибунал. Это унизительно, это неуважение, ведь ты служишь своей стране и делаешь хорошую работу", – вспоминает спортсменка.

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Сейчас Келли Холмс 52 года. На Олимпиаде-2000 она выиграла бронзу в беге на 800 метров. А на Играх-2004 стала двукратной олимпийской чемпионкой – на 800 и 1500 метров. Кроме того была призеркой чемпионатов мира и Европы.

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Мы писали, что шестикратный чемпион мира по плаванию Марк Фостер признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Бывший спортсмен, выступавший на пяти Олимпиадах, отметил, что давно рассказал семье о том, что является геем, но скрывал эту информацию от общественности.