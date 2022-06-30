Магучіх вперше провалилася у 2022 році. Українки замінили Ярославу на подіумі

Ярослава невдало замахнулася на 1,96 м на Діамантовій лізі у Стокгольмі та стала п'ятою. Однак подіум не залишився без представниць України

Юлія Левченко, Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко взяли участь в етапі "Діамантової ліги"

Сьогодні у столиці Швеції відбувся черговий етап "Діамантової ліги" у змаганнях з легкої атлетики. У ньому взяли участь одразу чотири українки.

Головною фавориткою змагання була Ярослава Магучіх, проте дівчина вперше цього сезону розчарувала. Минулі три етапи за участю дівчини з Дніпра завершилися її перемогами, а в одному з них вона встановила рекорд. Тепер Магучіх не потрапила навіть у призи.

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Після взяття висоти 1,89 метра Ярослава вирішила пробувати одразу підкорити 1,96 м. На жаль, усі три спроби виявилися невдалими й Магучіх задовольнилася п'ятим місцем. Втім, Україна була представлена у топ-трійці одразу двома атлетками.

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По 193 см взяли Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Це дозволило першій взяти срібло через меншу кількість спроб, а другій – бронзу. Переможницею стала австралійка Елінор Паттерсон, яка стрибнула на 196 см. Ще одна українка Катерина Табашник з показником 1,85 м завершила етап сьомою.