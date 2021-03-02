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Лучшая в Европе: украинка бьет рекорды и претендует на второй титул подряд

2 марта, 09:18

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Прыгунья в высоту Ярослава Магучих – фаворитка в борьбе за почетное звание

Украинка Ярослава Магучих продолжает покорять мир легкой атлетики. Вчера Европейская ассоциация выдвинула ее на звание лучшей атлетки февраля. В начале минувшего месяца 19-летняя Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди молодежи. Результат 206 см, показанный на турнире в Словакии, является третьим в истории в помещениях.

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Правда, у девушки из Днепра есть три достойные конкурентки: итальянка Ларисса Япикино, а также Фемке Бол и Надин Виссер из Нидерландов.

Интересно, что в словацком городе Банска-Быстрица Ярослава выступает регулярно, поднимая планку все выше. Именно здесь месяц назад она установила рекорд Украины.

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Голосование болельщиков будет продолжаться до вечера 3 марта. Напомним, что наша спортсменка в этом году уже побеждала в конкурсе, став лучшей по итогам января. А вскоре стартует и "зимний" чемпионат Европы, который пройдет в Польше 5-7 марта.

Напомним, Магучих в опросе на звание лучшей спортсменки Украины заняла четвертое место.

Смотрите, как Ярослава прокомментировала свой рекордный прыжок:

Видео: Сегодня

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легкая атлетика Европа Прыжки в высоту Ярослава Магучих лучшая спортсменка
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