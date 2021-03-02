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Найкраща в Європі: українка б'є рекорди і претендує на другий титул поспіль

2 березня, 09:20

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх – фаворитка в боротьбі за почесне звання

Українка Ярослава Магучіх продовжує підкорювати світ легкої атлетики. Вчора Європейська асоціація висунула її на звання кращої атлетки лютого. На початку минулого місяця 19-річна Магучіх побила світовий рекорд у стрибках в висоту серед молоді. Результат 206 см, показаний на турнірі в Словаччині, є третім в історії в приміщеннях.

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Правда, у дівчини з Дніпра є три гідні конкурентки: італійка Ларісса Япікіно, а також Фемке Бол і Надін Віссер із Нідерландів.

Цікаво, що в словацькому місті Банська-Бистриця Ярослава виступає регулярно, піднімаючи планку все вище. Саме тут місяць тому вона встановила рекорд України.

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Голосування вболівальників триватиме до вечора 3 березня. Нагадаємо, що наша спортсменка в цьому році вже перемагала в конкурсі, ставши найкращою за підсумками січня. А незабаром стартує і "зимовий" чемпіонат Європи, який пройде в Польщі 5-7 березня.

Нагадаємо, Магучіх в опитуванні на звання найкращої спортсменки України посіла четверте місце.

Дивіться, як Ярослава прокоментувала свій рекордний стрибок:

Відео: Сьогодні

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легка атлетика Европа Стрибки у висоту Ярослава Магучіх найкраща спортсменка
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