Красотка-атлетка Марина Бех жарким поцелуем поблагодарила мужа

Прыгунья в длину вернулась домой после недолгого отдыха на горных лыжах

Одна из самых красивых и знаменитых спортсменок Украины легкоатлетка Марина Бех-Романчук сегодня порадовала подписчиков очередными кадрами. После трех дней на горных лыжах в Карпатах прыгунья и ее супруг Михаил Романчук вернулись домой. Напомним, на днях секси Бех запостила первое откровенное фото в 2021-м.

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На своей страничке в Instagram сексуальная прыгунья уже доложила, что вернулась к тренировкам, – на четвертый день 2021 года. Марина показала на видео из спортивного манежа "вид сверху".

Марина Бех-Романчук на тренировке 4 января 2021 г. Видео: Instagram

А чуть позже одарила мужа за прекрасный отдых горячим поцелуем. Правда, чтобы дотянуться до высокого пловца, девушке пришлось подняться на носочки. Супруги выложили фото интимного момента в соцсетях. И снова рядом с ними в кадре оказалась праздничная елка.

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Недавно Марина Бех показала необычные фото с Нового года.

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На Олимпийских играх, которые летом пройдут в японском Токио, собираются выступить и Марина, и Михаил.

Смотрите, как супруги Романчук целовались у елки еще в 2020-м:

Михаил Романчук и Марина Бех – поцелуй Видео: Instagram

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