Красуня-атлетка Марина Бех гарячим поцілунком подякувала чоловікові

Стрибунка в довжину повернулася додому після нетривалого відпочинку на гірських лижах

Одна з найкрасивіших і найзнаменитіших спортсменок України легкоатлетка Марина Бех-Романчук сьогодні порадувала підписників черговими кадрами. Після трьох днів на гірських лижах в Карпатах стрибунка та її чоловік Михайло Романчук повернулися додому. Нагадаємо, днями сексі Бех запостила перше відверте фото в 2021-му.

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На своїй сторінці в Instagram сексуальна стрибунка вже доповіла, що повернулася до тренувань, – на четвертий день 2021 року. Марина показала на відео зі спортивного манежу "вид зверху".

Відео: Instagram

А трохи пізніше обдарувала чоловіка за прекрасний відпочинок гарячим поцілунком. Правда, щоб дотягнутися до високого плавця, дівчині довелося піднятися на носочки. Подружжя виклало фото інтимного моменту в соцмережах. І знову поруч з ними в кадрі опинилась святкова ялинка.

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Нещодавно Марина Бех показала незвичайні фото з Нового року.

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На Олімпійських іграх, які влітку відбудуться в японському Токіо, збираються виступити і Марина, і Михайло.

Дивіться, як подружжя Романчук цілувалося біля ялинки ще в 2020-му:

Відео: Instagram

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