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Красавица Марина Бех показала необычные фото с Нового года

2 января, 13:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская легкоатлетика с мужем-пловцом катается на горных лыжах

По-разному наши спортсмены встретили 2021-й год. Многие – за столами в кругу родных и близких, а вот Марина Бех и Михаил Романчук проводят праздники активно. Симпатическая супружеская пара прыгуньи в длину и пловца катается на горных лыжах в Карпатах. Как известно, сексуальные фото украинской прыгуньи проходят "таможенный контроль мужа".

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На многих фотографиях в соцсетях Марина хвастается прелестями своего тела, порой прикрывая их лишь купальником. На этот раз кадры получились не привычными для девушки: она не раздевалась, а оделась в костюм горнолыжника. Однако наряд был ярким и "клубничка" осталась: Бех показала поцелуй с супругом.

Также пара поделилась видеороликом спуска с горы. Причем, Михаил в медицинской маске забавно выехал на передний план, затмив свою прекрасную жену.

Марина Бех катается на горных лыжах в Карпатах

Украинская спортивная пара уверена, что праздник удался.

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Тем временем, Белодед на праздники показала соблазнительное фото в топике.

Смотрите, как Марина и Миша целовались у елки:

Михаил Романчук и Марина Бех – поцелуй Видео: Instagram

Также супруга Усика похвасталась сексуальностью на Новый год.

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легкая атлетика плавание горы горные лыжи Михаил Романчук Марина Бех
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