Красавица Марина Бех показала необычные фото с Нового года

По-разному наши спортсмены встретили 2021-й год. Многие – за столами в кругу родных и близких, а вот Марина Бех и Михаил Романчук проводят праздники активно. Симпатическая супружеская пара прыгуньи в длину и пловца катается на горных лыжах в Карпатах. Как известно, сексуальные фото украинской прыгуньи проходят "таможенный контроль мужа".
На многих фотографиях в соцсетях Марина хвастается прелестями своего тела, порой прикрывая их лишь купальником. На этот раз кадры получились не привычными для девушки: она не раздевалась, а оделась в костюм горнолыжника. Однако наряд был ярким и "клубничка" осталась: Бех показала поцелуй с супругом.
Также пара поделилась видеороликом спуска с горы. Причем, Михаил в медицинской маске забавно выехал на передний план, затмив свою прекрасную жену.
Украинская спортивная пара уверена, что праздник удался.
Тем временем, Белодед на праздники показала соблазнительное фото в топике.
Смотрите, как Марина и Миша целовались у елки:
Также супруга Усика похвасталась сексуальностью на Новый год.
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