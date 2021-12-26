Хочу попробовать аккуратно. Белодед рассказала о своей мечте

Одна из лучших дзюдоисток мира Дарья Белодед рождественские праздники проводит в Швейцарии.

В своем Instagram спортсменка поделилась своими впечатлениями о стране и отдыхе.

"Впервые за долгое время зимой мне захотелось отдохнуть в зимнем месте, а не в теплых краях. Причем, если раньше меня привлекал только пассивный отдых (лежать на пляже, загорать и кушать), то сейчас меня очень тянет на активный отдых. Много пеших прогулок по городу, в который приехала, чтобы максимально окунуться в его культуру и колорит.

Еще бы на лыжах покататься, но профессиональный спорт обязывает беречь себя. Хотя, я задумалась о том, что если кататься аккуратно и спускаться не с сильно крутых трасс, то почему бы и нет. В следующий раз, думаю, реализую.

А Швейцария мне очень понравилась, за четыре дня успела побывать в четырех разных городах: Женева, Монтре, Лозанна и Ле Диабльре. Больше всего впечатлил Монтре, необыкновенно красивый город", – написала Белодед.