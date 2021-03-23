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"Это просто кайф": вид сверху на тренировке сексуальной спортсменки

23 марта, 18:46

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Украинская прыгунья в длину Марина Бех готовится к соревнованиям в теплой Турции

Наша знаменитая легкоатлетка Марина Бех-Романчук даже в будничный день старается поделиться позитивными эмоциями со своими поклонниками. Сегодня один из секс-символов украинского спорта показала, как занимается на стадионе. Сейчас она находится в турецком Белеке на тренировочном сборе.

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Недавно чемпионки-красавицы подняли Украину в ТОП-6 Евро по легкой атлетике.

Марина показала, как она в спортивной форме выглядит сверху, подняв телефон и сняв короткое видео. "Когда снова вышло солнышко и тренируешься просто в кайф", – подписала Бех-Романчук кадры, помахав косичкой и одарив всех лучезарной улыбкой.

Марина Бех на стадионе в Турции в солнечную погоду

Даже простые движения на стадионе прима "королевы спорта" умеет представить привлекательно.

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Также сегодня она и похвасталась своим здоровым и питательным завтраком.

А чуть ранее девушка привлекательно поддержала людей с синдромом Дауна.

Недавно легкоатлетка показала на природе все свои прелести. Смотрите также, как Марина красовалась перед зеркалом в спортзале:

Марина Бех в спортзале похвасталась фигурой
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легкая атлетика видео Турция тренировка Марина Бех
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