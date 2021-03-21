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Показала на природе все свои прелести: легкоатлетка похвасталась фигурой

21 марта, 12:13

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Марина Бех-Романчук показала разные кадры из Турции

Одна из самых сексуальных украинских спортсменок Марина Бех-Романчук продолжает заботиться о своих поклонниках и радует их новыми фотографиями и видео. Сегодня чемпионка Европы по прыжкам в длину показала очередные кадры.

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На своей страничке в Instagram девушка пожелала всем хороших и солнечных выходных, сопроводив текст фотографией в купальнике с турецкого курорта Памуккале, известного своими термальными источниками и природными ваннами.

Правда, сейчас Бех-Романчук находится не там, а в другом турецком регионе, Белеке, где тренируется в зале и на стадионе. И показывает, что даже легкоатлетам приходится заниматься со штангой.

Марина Бех со штангой

При этом красотка не упускает возможности показать свою спортивную фигуру.

Марина Бех в спортзале похвасталась фигурой
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Главным стартом года для Бех и ее коллег будут летние Олимпийские игры в Японии.

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Смотрите, как Марина красовалась перед зеркалом в гостинице:

Марина Бех-Романчук у зеркала в отеле

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легкая атлетика фото Турция купальник Марина Бех
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