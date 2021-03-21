Показала на природі всю свою красу: легкоатлетка похвалилася фігурою

Одна з найсексуальніших українських спортсменок Марина Бех-Романчук продовжує піклуватися про своїх шанувальників і радує їх новими фотографіями і відео. Сьогодні чемпіонка Європи зі стрибків у довжину показала чергові кадри.

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На своїй сторінці в Instagram дівчина побажала всім гарних і сонячних вихідних, супроводивши текст фотографією в купальнику з турецького курорту Памуккале, відомого своїми термальними джерелами і природними ваннами.

Правда, зараз Бех-Романчук знаходиться не там, а в іншому турецькому регіоні, Белеку, де тренується в залі і на стадіоні. І показує, що навіть легкоатлетам доводиться займатися зі штангою.

При цьому красуня не упускає можливості показати свою спортивну фігуру.

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Головним стартом року для Бех та її колег будуть літні Олімпійські ігри в Японії.

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Дивіться, як Марина красувалася перед дзеркалом у готелі:

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