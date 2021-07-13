"Это безумие платить так много": Баюл шокирована ценой на собственный автограф

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл очень удивилась, когда увидела, что в интернете продают ее автограф почти за 200 долларов.
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"Коллекционирование автографов – это хобби. Но это безумие платить так много за подпись. А сколько стоит моя медаль? Для меня она бесценна, не продам ее", – написала Баюл в Instagram.
Здесь в наборе автограф не только Оксаны, но и таких легенд, как Виктор Петренко и Мишель Кван.
Добавим, у звезды фигурного катания уже более длинная фамилия – Баюл-Фарина. В США Оксана обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джея Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном.
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Смотрите, как Оксана Баюл стала олимпийской чемпионкой: