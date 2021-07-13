Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости спорта

"Это безумие платить так много": Баюл шокирована ценой на собственный автограф

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
13 июля, 17:52
Копировать ссылку
Легендарная украинская фигуристка, чемпионка Олимпиады-1994, Оксана Баюл очень удивилась, что автографы спортсменов продают за очень большие деньги
Баюл удивлена ценами на автографы
Баюл удивлена ценами на автографы

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл очень удивилась, когда увидела, что в интернете продают ее автограф почти за 200 долларов.

Читайте также: В Америке на мне поставили клеймо – алкоголик: Баюл сравнила себя с Бритни Спирс

"Коллекционирование автографов – это хобби. Но это безумие платить так много за подпись. А сколько стоит моя медаль? Для меня она бесценна, не продам ее", – написала Баюл в Instagram.

Здесь в наборе автограф не только Оксаны, но и таких легенд, как Виктор Петренко и Мишель Кван.

Добавим, у звезды фигурного катания уже более длинная фамилия – Баюл-Фарина. В США Оксана обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джея Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном.

Читайте также: Скоро они скажут, что я пришелец из космоса: Баюл насмехается над истерией российских СМИ

Смотрите, как Оксана Баюл стала олимпийской чемпионкой:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Евро 2020
Видео голов Евро-2020
Последние новости
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной Украины
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять