Дзюдоистка-красотка Белодед нашла летом снег

Звезда нашего спорта Дарья Белодед забралась в необычные места. Недавно Белодед отказалась ехать на чемпионат мира. Двукратная чемпионка мира по дзюдо вместо соревнований в Венгрии проведет сбор на родине – в Карпатах.
В мае самая нереальная Белодед в белом наряде сверкнула на море в Испании.
Девушка уже добралась на тренировочную базу и успела прогуляться на свежем воздухе. Причем, Даша обнаружила летний снег и поделилась видео на своей страничке в Instagram.
При этом спортсменка не преминула восхититься горными пейзажами, поставив на кадрах сердечко. Комментировать такую красоту она посчитала лишним.
20-летняя киевлянка является одной из главных претенденток Украины на олимпийское "золото" в Токио.
На днях Белодед ярко поздравила спортсменку-красавицу: больше чем подруга.
Смотрите, как Даша выступала на чемпионате Европы, где дошла до финала и снялась из-за травмы:
Вспомним, как девушка развлекалась в Доминикане: