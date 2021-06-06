Дзюдоистка-красотка Белодед нашла летом снег

Знаменитая украинская спортсменка отправилась на тренировочный сбор в Карпаты, где будет готовиться к Олимпийским играм в Японии

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Звезда нашего спорта Дарья Белодед забралась в необычные места. Недавно Белодед отказалась ехать на чемпионат мира. Двукратная чемпионка мира по дзюдо вместо соревнований в Венгрии проведет сбор на родине – в Карпатах.

В мае самая нереальная Белодед в белом наряде сверкнула на море в Испании.

Девушка уже добралась на тренировочную базу и успела прогуляться на свежем воздухе. Причем, Даша обнаружила летний снег и поделилась видео на своей страничке в Instagram.

При этом спортсменка не преминула восхититься горными пейзажами, поставив на кадрах сердечко. Комментировать такую красоту она посчитала лишним.

Видео: Instagram

20-летняя киевлянка является одной из главных претенденток Украины на олимпийское "золото" в Токио.

Дарья Белодед / Фото: Instagram

На днях Белодед ярко поздравила спортсменку-красавицу: больше чем подруга.

Смотрите, как Даша выступала на чемпионате Европы, где дошла до финала и снялась из-за травмы:

Вспомним, как девушка развлекалась в Доминикане:

Дарья Белодед в Доминикане