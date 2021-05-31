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Самая нереальная Белодед в белом наряде сверкнула на море в Испании

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
31 мая, 20:25
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Украинская дзюдоистка-красавица похвасталась фотографиями в брюках и блузке с открытыми плечами на испанском побережье
Дарья Белодед
Дарья Белодед / Фото: Instagram

Одна из самых привлекательных и успешных наших спортсменок Дарья Белодед продолжает радовать своих поклонников. Сегодня 20-летняя киевлянка поделилась тремя фотографиями в ярком облачении на испанском курорте.

На днях Белодед потроллила подруг и сказала, кого ей не хватает.

Недавно Даша проводила тренировочный сбор в Аликанте. Совсем рядом, в Бенидорме, она нашла возможность прогуляться в белой блузке и брюках. Фото на своей страничке в Instagram девушка сопроводила романтической подписью на английском:

"Занимайся тем, что делает тебя счастливым. Будь с теми, кто заставляет тебя улыбаться. Смейся так долго, как дышишь, люби, пока живешь".

Самой первой кадры прокомментировала подруга-гандболистка дзюдоистки Мария Сухая: "Моя самая нереальная!" Также с тысячами других подписчиков выразила восхищение соотечественницей гимнастка Влада Никольченко: "Красота".

Недавно спортсменка-красотка Белодед отказалась ехать на чемпионат мира. Украинка решила не соревноваться в Венгрии, а провести еще один сбор в Карпатах.

Смотрите, как Даша ползала по канату в Турции:

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