Больше чем подруга: Белодед ярко поздравила спортсменку-красавицу

Одна из самых привлекательных и знаменитых украинских спортсменок Дарья Белодед продолжает подготовку к Олимпийским играм. Но при этом она не забыла поздравить со знаменательной датой свою лучшую подружку – Марию Сухую. Девушка занимается гандболом, но пока не так знаменита, как Даша. Хотя по красоте, думается, Маша может поспорить со своей более известной в мире спорта подругой.
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Дзюдоистка написала поздравление на своей страничке в Instagram, сопроводив его несколькими яркими фотографиями:
"С днем рождения, мой родной человек. Ты больше чем подруга, ты – сестра, часть моей семьи".
Мария в сетях похвасталась также поздравлениями от других родных и близких. Но быстрее других сердечки под ее фотографиями успевает ставить именно Белодед, сопровождая их комплиментами: "Неземная", "Это слишком красиво!!!" и т. п.
На днях самая нереальная Белодед в белом наряде сверкнула на море в Испании.
Смотрите, как Даша летала над водой в бассейне: