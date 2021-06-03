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Больше чем подруга: Белодед ярко поздравила спортсменку-красавицу

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
3 июня, 10:20
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Знаменитая дзюдоистка Дарья Белодед подарила теплые слова своей подружке-гандболистке Марии Сухой, которая отметила 18-летие
Дарья Белодед и Мария Сухая
Дарья Белодед и Мария Сухая / Фото: Instagram

Одна из самых привлекательных и знаменитых украинских спортсменок Дарья Белодед продолжает подготовку к Олимпийским играм. Но при этом она не забыла поздравить со знаменательной датой свою лучшую подружку – Марию Сухую. Девушка занимается гандболом, но пока не так знаменита, как Даша. Хотя по красоте, думается, Маша может поспорить со своей более известной в мире спорта подругой.

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Дзюдоистка написала поздравление на своей страничке в Instagram, сопроводив его несколькими яркими фотографиями:

"С днем рождения, мой родной человек. Ты больше чем подруга, ты – сестра, часть моей семьи".

Дарья Белодед и Мария Сухая Видео: Instagram

Мария в сетях похвасталась также поздравлениями от других родных и близких. Но быстрее других сердечки под ее фотографиями успевает ставить именно Белодед, сопровождая их комплиментами: "Неземная", "Это слишком красиво!!!" и т. п.

На днях самая нереальная Белодед в белом наряде сверкнула на море в Испании.

Смотрите, как Даша летала над водой в бассейне:

Дарья Белодед прыгает в бассейн Видео: Instagram
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