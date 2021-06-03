Більше ніж подруга: Білодід яскраво привітала спортсменку-красуню

Знаменита дзюдоїстка Дарина Білодід подарувала теплі слова своїй подружці-гандболістці Марії Сухій, яка відсвяткувала 18-річчя

Дар'я Білодід і Марія Суха / Фото: Instagram

Одна з найпривабливіших і найзнаменитіших українських спортсменок Дарина Білодід продовжує підготовку до Олімпійських ігор. Але водночас вона не забула привітати зі знаменною датою свою найкращу подружку – Марію Суху. Дівчина займається гандболом, але поки не так знаменита, як Даша. Хоча красою, здається, Марія може посперечатися зі своєю більш відомою в світі спорту подругою.

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Дзюдоїстка написала привітання на своїй сторінці в Instagram, супроводивши його кількома яскравими фотографіями:

"З днем народження, моя рідна людино. Ти більше ніж подруга, ти – сестра, частина моєї родини".

Відео: Instagram

Марія в мережах похвалилася також привітаннями від інших рідних і близьких. Але швидше за інших сердечка під її фотографіями встигає ставити саме Білодід, супроводжуючи їх компліментами: "Неземна", "Це занадто красиво!!!" тощо.

Днями найнереальніша Білодід у білому вбранні блиснула на морі в Іспанії.

Дивіться, як Даша літала над водою в басейні: