Беленюк ищет помощника для Верховной Рады через соцсети

Украинский чемпион мира по борьбе и депутат Верховной Рады Жан Беленюк вылечился от коронавирусаи готов с головой погрузиться в законодательную работу. Однако для этого политику нужен помощник, которого он ищет через соцсети. О вакансии спортсмен-депутат сообщил на своей странице в Facebook.

"Если у Вас есть идеи по изменению законодательства для развития спорта в нашей стране, присылайте свои предложения на мою рабочую электронную почту. Предложения по изменению законов должны быть оформлены в виде сравнительной таблицы (Действующая редакция статьи – Ваше предложение – обоснование такого изменения). Тот, кто пришлет лучшее законодательное предложение, будет назначен моим помощником на общественных началах и будет иметь возможность совместно со мной работать над важными преобразованиями в сфере спорта в нашей стране", – написал Беленюк.

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29-летний Беленюк сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус 29 сентября, а спустя восемь дней прошел повторное тестирование и его результат оказался негативным.

А недавно Жан Беленюк опубликовал фото на кладбище: отсюда началась его карьера. Также спортсмен поведал трагическую историю со своего детства.

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Жан Беленюк заразился коронавирусом Видео: Instagram

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