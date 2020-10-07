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Борец-депутат Жан Беленюк за восемь дней вылечился от коронавируса

7 октября, 19:57

Александр Трикиша Александр Трикиша

Спортсмен быстро поборол опасный недуг

Украинский борец-депутат Жан Беленюк вылечился от коронавируса. Спортсмен сообщил, что сдал положительный тест 29 сентября, а спустя восемь дней прошел повторный тест и он оказался негативным, чем серебряный призер Олимпиады-2016 поспешил поделиться со своими подписчиками в Instagram.

"Ну вы поняли, что произошло с коронавирусом?! только вот сообщили, что вчерашний тест дал отрицательный результат. Всем спасибо за поддержку", – написал Беленюк.

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Когда Беленюк сообщал о своем инфицировании , то так описывал симптомы: "Температура пару дней держится в районе 37 градусов. Небольшая ломота в теле, под вечер болит голова".

Недавно Жан Беленюк опубликовал фото на кладбище: отсюда началась его карьера. Также спортсмен поведал трагическую историю со своего детства.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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коронавирус Жан Беленюк борьба греко-римская

Источник: Сегодня|Спорт

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