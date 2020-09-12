В Иране казнили молодого борца, выбив у него признание под пытками

Сегодня, 12 сентября, был приведен в исполнение смертный приговор 27-летнему иранскому борцу греко-римского стиля, многократному чемпиону своей страны Навида Афкари – сообщает BBC. Его братья, Вахид и Хабиб, которые также предстали перед судом, получили 54 и 27 лет лишения свободы соответственно. Ранее в России во время спецоперации убили чемпиона Азии по вольной борьбе.

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Напомним, Навида обвинили в том, что он организовал группу противников иранского режима, убил охранника и активно участвовал в акциях протеста в нескольких городах Ирана. Братья Афкари пытались обжаловать приговор, но их апелляции были отклонены. Также они сообщили о пытках, с помощью которых правоохранители пытались добиться у них признания.

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Ходатайство Навида Афкари о пересмотре приговора также было отклонено Верховным судом. Его родители написали письмо главе судебной власти Эбрагиму Раиси, в котором отметили, что признания были получены под пытками, и попросили вмешаться в это необъективное дело. Однако никто не рискнул встать на сторону опального борца.

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А вот за пределами Ирана в защиту спортсмена выступили президент США Дональд Трамп и глава UFC Дана Уайт. Международная организация Amnesty International опубликовала обращение к иранским властям с требованием немедленно раскрыть судьбу и местонахождение Афкари, которому угрожала опасность для жизни. Однако борца не выдали, приговор остался в силе. А сегодня молодого спортсмена не стало.

Ранее мы также сообщали, что загадочно пропавший олимпийский чемпион найден мертвым в России.

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