Чемпионат Европы в Киеве: "Девушки разрушают страх, который поселился из-за коронавируса"

Несмотря на пандемию коронавируса, спорт продолжает жить. В Украине проводят не только свои соревнования, но и международные. С 26 по 29 ноября Киев примет чемпионат Европы по художественной гимнастике, который должен был состояться еще в мае. Выступят на нем 130 спортсменок из 23 стран. Причем, лучшие "грации" континента приедут в Украину уже второй раз; впервые мы принимали ЧЕ в 2004 году.

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Сегодня в столице прошла презентация турнира, в которой принял участие и президент Европейской гимнастики (так теперь называется континентальная федерация) Фарид Гаибов. Функционер из Азербайджана даже сказал несколько фраз на украинском, пообещав подучить язык по ходу турнира:

"Мы уже осмотрели зал: все подготовлено на самом высоком уровне и соответствует всем стандартам. Из-за пандемии мы отменили много турниров, но все же проведем три чемпионата Европы, и первый из них – в этой прекрасной стране. Здесь проходил и чемпионат мира, и ежегодно проводят Кубок Дерюгиной, так что в Киеве знают, что и как делать".

Помогите выбрать самую красивую гимнастку чемпионата Европы. Среди участниц – семеро украинок во взрослых соревнованиях и четверо – среди юниорок. Неожиданностью стало отсутствие из-за стресса лидера сборной Украины – Влады Никольченко.

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Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поделился радостью от приезда гостей и посоветовал не обращать внимание на отсутствие зрителей на трибунах:

"Сейчас трудное время в спорте и в Украине, и в мире в целом. Но нам приятно, что художественная гимнастика работает и готовится к Олимпийским играм. Два месяца назад мы провели международный турнир, а теперь и чемпионат Европы в Киеве. Мы рады, что к нам едут спортсмены многих стран с большим желанием соревноваться и Украина присутствует на спортивной карте мира. К сожалению, соревнования пройдут без зрителей. Но, когда я был спортсменом, мой тренер говорил мне: перед тобой – только спортсмен и судья, поэтому ни на кого внимания больше не обращай. Так что хочу пожелать не обращать внимание на отсутствие публики и показать свою форму и доказать, что готовы побеждать".

А президент Украинской федерации гимнастики Александр Сухомлин заявил – не больше и не меньше, что грации спасают спорт и уменьшают страх перед COVID в каждом из нас:

"Мы благодарны тем отважным девчатам 23 стран, которые, несмотря на все трудности, приехали и будут соревноваться в Киеве. Знаете, говорят, что красота спасет мир. Художественная гимнастика – самый красивый вид спорта, а девушки разрушают тот страх, который поселился в нас из-за коронавируса. Они показывают нам, что жизнь не останавливается и можно и нужно всего достигать сейчас".

О трудностях жизни без выступлений рассказала многолетний главный тренер сборной Украины Ирина Дерюгина, которая сначала пошутила, поблагодарив министра за то, что он ее терпит. И высказала уверенность, что это будет праздник, который "останется в душе и сердце".

"Наверное, только в нашей стране можно было провести этот чемпионат. А те 23 страны, которые к нам приезжают, совершают подвиг ради спорта, ради того, чтобы сохранить гимнастику до Олимпийских игр. Для многих было очень тяжело перенести этот год, когда отменили Олимпиаду и убрали все соревнования. Из-за потери практики девчатам будет страшно выступать. Но, с другой стороны, они очень ждут выступления. Даже без зрителей они выходят и получают удовольствие от турниров. И девочки понимают, что соревнования – это первый шаг к тому, чтобы у них что-то получилось в жизни, и они смогли себя в ней реализовать".

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О трансляциях на ТВ и в интернете рассказал директор по стратегии и развитию бизнеса "Медиа Группы Украина" Федор Гречанинов, вспомнив старую историю:

"Это для нас – новая страница. Мы никогда не занимались освещением художественной гимнастики и до недавнего времени не очень представляли себе важность этого события. У многих людей возникнет вопрос, время ли сейчас проводить такие мероприятия Мне вспомнилось, как во время войны в Сараево решили провести конкурс красоты. Это казалось безумным и невероятным. Поэтому провести этот чемпионат в Киеве сейчас, во время пандемии, мне кажется хорошей идеей. Пусть этот праздник случится вопреки всему. Потому что большой спорт – это всегда вопреки всему. Все спортсмены, которые добились чего-то, – это люди, которые преодолели невероятное количество сложностей и сумасшедшую боль, тысячи часов провели в спортзалах. Так что это – наша радость, наша гордость стать партнером по трансляции чемпионата. "Медиа группа Украина", частью которой является OLL.TV, будет задействована достаточно сильно: мы покажем субботние и воскресные финалы на канале "Индиго", который имеет покрытие по всей стране. А весь чемпионат мы покажем на OLL.TV. Для этого нужен просто доступ к интернету. В этом есть большой кайф – сделать что-то нужное и важное. Я совсем недавно узнал, что наши ведущие Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич будут участвовать в церемониях чемпионата. Надеемся, что страна получит много причин для радости и гордости".

Напомним, Потап написал гимн для чемпионата Европы в Киеве, а исполнила его Мишель Андраде.

Трансляции чемпионата смотрите на сервисе OLL.TV, а финалы – в выходные на канале "Индиго".

Смотрите историю успеха гимнастки Влады Никольченко

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Все подробности в спецтеме Лучшие грации Европы в Киеве

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